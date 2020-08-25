Юлию Тимошенко, заболевшую COVID, подключили к ИВЛ - СМИ

Народный депутат Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заболела коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на достоверный источник.

Отмечается, что у политика температура не опускается ниже 39.

В то же время сообщается, что ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин переносят заболевание в легкой форме.

Напомним, 23 августа стало известно, что Тимошенко заразилась коронавирусом. Вместе с политиком коронавирусом заболели ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин.

Позже пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщила, что нардеп находится в тяжелом состоянии.