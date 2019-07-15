 

Юные физики вернулись из Варшавы с медалями

15 июля 2019 г. 15:13
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Харьковские школьники стали призерами международных турниров по физике. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

Так, команда учащихся Харьковского лицея №161 «Импульс» второй год подряд завоевывает серебряные медали на Международном турнире юных физиков.

Один из самых сложных научных конкурсов в мире проходил с 6 по 13 июля в городе Варшава (Польша). В нем приняли участие 38 команд из разных стран. Харьков представили пятеро участников - Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко и Дарья Гончар. Команду подготовили доцент физического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, заслуженный учитель Украины Захар Майзелис и победитель прошлогоднего турнира, студент второго курса университета Григорий Овчаренко.

Кроме того, харьковские школьники заняли третье место на Международной физической олимпиаде (IPhO), которая проходила с 7 по 14 июля в Тель-Авиве (Израиль). 

В ней приняли участие школьники со всего мира. Украину представляли пятеро учащихся, в том числе выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Кирилл Ковальчук и Анастасия Кутах. Харьковчане завоевали бронзовую награду. Всего на счету украинской сборной - одна серебряная и три бронзовые медали. 

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