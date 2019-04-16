Юные гении математики. В Харькове прошла олимпиада по устному счету больших чисел

Тридцать пять плюс сорок. И сколько получилось? – 75.

Диана учится в третьем классе в одной из харьковских школ. И уже хорошо умеет считать двузначные числа мысленно. Девочка, хотя и не отличница, но в восторге от математики, поэтому мама записала её на курсы ментальной арифметики.

Диана Фролова, 9 лет

Ну, это такая методика, когда люди учатся считать быстрее калькулятора, и вместо калькулятора и в уме, как по щелчку пальцев. Научилась считать пока легкие примеры, но вскоре я попытаюсь научиться считать быстрее.

Кирилл уже заканчивает пятый класс. Он из маленького городка в Харьковской области. О подобных курсах мальчик мог только мечтать.

Кирилл Малюгин, 11 лет

Когда я ездил в лагерь в Печенеги, там была эта ментальная арифметика. Мы еще давно хотели, чтобы она была в Купянске. Когда я приехал, я сказал, что это очень круто, и она сказала: «Наверное, надо и сюда, в Купянск»

Мама связалась с организатором харьковской школы, где учат ментальной арифметике, и так осенью открылись курсы в Купянске.

Наталья Малюгина, мама Кирилла

Хотелось бы, чтобы эти возможности были у него - заниматься этим. Да, мы сами предложили девочкам-организаторам, чтобы они открыли там группу.

Сегодня, 16 апреля, в Харькове проходит олимпиада по ментальной арифметике. Сюда съехались более ста детей со всей области и соседних областей, чтобы посоревноваться в навыках считать про себя.

В Украине эта методика стала популярной несколько лет назад, однако ей уже две тысячи лет. Детей можно учить с четырех лет и, как результат, они смогут мгновенно посчитать четырехзначные числа.

Юлия Ефремова, руководитель курсов по ментальной арифметике

Благодаря обучению ментальной арифметике, дети становятся и концентрированней, у них фотографическая память. У них шикарно работает мышление, они быстро принимают решение, а самое главное - у них работает воображение. У нас есть наши специальные счеты, которые называются «абакус». На каждых счетах есть спицы и на спицах есть косточки. Так вот дети учатся сначала держать в своем воображении одну спицу, потом они учатся держать две картинки одновременно, потом три и так далее.

По окончании соревнований выберут двадцать умников, которые поедут в Турцию. Там пройдет уже международная олимпиада по ментальной арифметике.