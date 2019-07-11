Юные харьковчане завоевали "серебро" на Международном турнире по физике

Как сообщила пресс-служба ХОГА, харьковские школьники вошли в тройку лидеров на Международном турнире по физике.

Церемония награждения состоится 12 июля в Варшаве.

Как сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА, Украину на интеллектуальном соревновании представляла команда старшеклассников харьковского лицея №161.

«Команда прошла национальный отбор на всеукраинском турнире юных физиков. Ученики завоевали право представлять нашу страну на международной арене, - сообщили в Департаменте. - На международном турнире команда получила серебро, а в общем зачете этого года улучшила прошлогодний результат, поднявшись с 9-й на 7-ю позицию».

Во время интеллектуального соревнования ученикам предложили решить 17 физических задач повышенной сложности и поучаствовать в публичных «физических боях».