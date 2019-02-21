Юрий Бойко: Из 8 автозаводов Украины работает один ®

Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время посещения Запорожского автомобилестроительного завода.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия поддержки отечественного производителя украинская автомобильная отрасль находится в глубочайшем кризисе.

«В Украине было 8 автомобилестроительных заводов, сейчас остался еле работающий один – в Закарпатье. Все остальные остановились, потому что страну завалили дешевым импортом, а отечественного производителя оставили без поддержки. Это беда, такие производства не имеют права простаивать. Если оставить все как есть, то Украину завалят импортными товарами, наши заводы будут стоять, и только рабочих будут забирать за границу. К сожалению, это тенденция последних пяти лет», — сказал оппозиционный политик.

«Нам рассказывали, что должен быть открытый рынок, но как можно конкурировать, если кредиты на Западе под 3% годовых, а у нас – под 20%, стоимость энергоносителей для предприятий в Европе уже дешевле, чем у нас. К тому же государство практически не лоббирует отечественные товары за рубежом.», — отметил Юрий Бойко.

«Нормальные страны дают льготы тем, кто покупает отечественное. Это делают все страны. Мы делали это на примере того же ЗАЗа», — подчеркнул основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

«Одно рабочее место в автомобилестроительной отрасли, создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. Это металлургия, радиоэлектроника, резина, стеклопластик и т.д. В целом в стране есть 5-6 направлений, которые могут, как локомотив, потянуть за собой всю экономику. Это космическая отрасль, автомобилестроение, судостроение, машиностроение, самолётостроение», — сказал парламентарий.

«Страна превратилась в поставщика людей в Европу, а сама ничего не производи», — резюмировал Юрий Бойко