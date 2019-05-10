Юрий Бойко пронес портрет деда в колонне Бессмертного полка ®

10 мая 2019 г. 17:28
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9 мая основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко вместе с ветеранами Великой Отечественной в многотысячной колонне участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» прошел с фотографией своего деда, майора Елизара Александровича Рубана. Он сражался в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен.

«Для меня, как и для миллионов украинцев, 9 Мая — это главный праздник, — сказал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.—он всегда будет жить в сердцах нашего народа.», — сказал Юрий Бойко.

Юрий Бойко вместе с ветеранами Великой Отечественной возложил цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Напомним, что благодаря многолетней поддержке Юрия Бойко поисковых инициатив, удалось найти останки и перезахоронить более тысячи солдат Великой Отечественной войны.

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