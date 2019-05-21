«Ювелирная карта» — золотые кольца, сережки и другие украшения по доступной стоимости®

Продажа колец и других ювелирных украшений по невысоким ценам интересует многих — к благородным металлам и драгоценным камням неравнодушны и мужчины, и женщины. Продажа колец по доступной стоимости в Украине ведется магазином «Ювелирная карта» — бренд работает на территории страны уже около 15 лет и неизменно пользуется доверием покупателей.

Помимо колец, в онлайн-каталоге и филиалах магазина можно купить сережки и множество других ювелирных украшений. «Ювелирная карта» предоставляет своим клиентам широкий выбор изделий из благородных металлов и гарантирует высочайшее качество продукции.

«Ювелирная карта» — какие украшения можно приобрести в магазине

Каталог на сайте diamant.ua предлагает широчайший ассортимент ювелирной продукции из белого, красного и желтого золота, а также комбинированных материалов. Здесь можно купить:

кольца для помолвки, свадьбы и повседневного ношения в качестве обычного аксессуара;

сережки для любого стиля — роскошные серьги, инкрустированные драгоценными камнями, и скромные неброские сережки, которые хорошо подходят для рабочего и домашнего ношения;

браслеты — не только изящные и тонкие женские, но и солидные и броские мужские;

колье и цепочки — такие украшения любит большинство женщин, поскольку надеть ювелирное изделие можно по любому случаю, от повседневного до самого торжественного;

пирсинг — предложение можно считать уникальным, поскольку не каждый ювелирный магазин способен предоставить драгоценные вставки для пирсинга;

запонки и брелоки — особенно хорошо они подходят к мужскому имиджу, поскольку делают своих обладателей солиднее и увереннее в себе;

булавки и брошки — маленькие и незаметные аксессуары помогут завершить внешний облик и сделать так, чтобы даже незначительные детали одежды соответствовали общему стилю.

Магазин «Ювелирная карта» способен удовлетворить абсолютно любые запросы покупателей относительно драгоценных украшений — в каталоге представлены изделия всех стилей.

«Ювелирная карта» — украшения на заказ из лучших материалов

В каталоге магазина представлены самые разные варианты украшений — некоторые кольца и серьги выполнены только из драгоценных металлов, другие украшены ценными камнями. Но даже если на сайте не удастся отыскать нужное украшение, это легко исправить — diamant.ua предоставляет возможность заказать ювелирное изделие в индивидуальном порядке. При оформлении заказа можно подробно описать внешний вид украшения, указать точный нужный размер, перечислить мельчайшие детали дизайна кольца, сережек или колье.

«Ювелирная карта» может гарантировать своим клиентам не только высокий стиль и доступную стоимость украшений. Все ювелирные изделия выполняются из золота высших проб — 585 и 750 — и украшаются качественными камнями с хорошей огранкой, глубоким цветовым оттенком и структурой без брака и изъяна. Ювелирная продукция от diamant.ua — это по-настоящему стильные и эксклюзивные украшения для любого случая жизни.