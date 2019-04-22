За два дня в Харькове «заминировали» почти три десятка объектов

Информация о заминировании поступила в полицию около 9 часов утра. Сейчас в здании вокзала продолжают работать правоохранители. А вот несколько сотен людей на привокзальной площади терпеливо ждут пока закончится проверка

Территорию оцепили пограничники, рядом дежурит отделение чрезвычайников, также здесь можно встретить и кинологов. Светлана вместе со своей дочерью приехала на Южный вокзал рано. Девушка и ее одноклассники сегодня направляются во Львов на экскурсию. Однако прибытия поезда все ждут на улице

Светлана

Сообщение было, мы только подошли. Сказали, что чрезвычайные обстоятельства. Нужно зайти на вторые двери. Сейчас проверяют это очень плохо, отвлекают от обычной работы. Это баловство, нельзя так делать

Елена, до начала эвакуации находилась уже внутри вокзала,купила билет и стала ждать своего поезда.

Елена

Пришел полицейский, сказал - выйти надо. На 10-15 минут. Прождала два часа. Пришлось еле выпросила сумку. Но думаю, что все будет хорошо. я сама с Донбасса. Я все эти испытания испытала, так что мне ничего не страшно

Кроме Южного вокзала сегодня, якобы заминированными оказалось еще 13-ть объектов, рассказали в полиции. Среди них несколько заводов. Так взрывчатку искали и на Электротяжмаше. Жанна как раз пришла на работу, когда несколько сотен работников эвакуировали.

Жанна, работница завода

Прислали СМС-ку ... сказали, что пришла СМС-ка, что заминированно, белый вот это дом. Оттуда людей повывелы ... ничего не нашли. И полиция была на машинах, пожарка была, собаки были. У нас это стало постоянно

Работы по поиску взрывчатки продолжались более двух часов, рассказала женщина. Все это время люди терпеливо ждали снаружи, домой уйти никому не разрешили. Не нашли взрывчатку и на других об объектах. История с псевдо-минированиями началась еще накануне. Так в воскресенье в 13.00 неизвестные сообщили о минировании харьковского аэропорта. Тогда всех эвакуировали, а на место прибыли правоохранители, спасатели, взрывотехники и кинологи.

Василий Конюшенко, провожающий

Где-то около часа, приехали - там закрыли, не пустили, пришлось вещи переносит туда, ждем стоим. Что ваш рейс? - Говорят откладивается, на сколько не говорят. Но обещают сообщить, если там все будет в порядке. Прийдут и поедем. И тут какой-то провокатор позвонил и как всегда.

По данным пресс-службы аэропорта, из-за сообщения о заминировании пассажиры рейса, прибывшего из Рима, вынуждены были ждать высадки в самолете. Кроме того, было отложено отправление четырех рейсов, среди которых самолеты в Милан и Варшаву.

Олег Оноприенко, пассажир рейса в Милан

В паблик написали о заминировании, мы уже долгое время здесь сидим, ждем. Самолет в три часа должен быть мы прилеталы за полтора часа до чекина, здесь стоим ждем. Не думаю, что самолет пустой улетит

Почти одновременно с аэропортом было заминировано еще три здания - отель в центре города и два торговых центра. В общем, за прошедшие сутки, полиция получила 14 сообщений о заминировании объектов в Харькове. Полицейские обследовали около 127 тыс. кв. м помещений, 44 тыс. кв. м. прилегающей территории и эвакуировали более 8 тыс. человек. Никаких взрывных устройств, как и сегодня, обнаружено не было.