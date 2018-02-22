За двойное убийство харьковчанин сел в тюрьму пожизненно

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 37-летнего харьковчанина в двойном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Судебное следствие длилось более 5 лет. В самом начале расследования обвиняемый полностью признал свою вину и давал показания, но в дальнейшем полностью отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако прокуратура предоставила суду достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины ", - рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.

30 ноября 2011 года обвиняемый находился в одном из компьютерных клубов города. К нему подошел знакомый вместе со своим товарищем и потребовал угостить пивом или дать на алкоголь деньги. В случае несогласия мужчины обещали расправиться с ним.

Обвиняемый согласился, но сообщил, что за деньгами нужно идти домой. Вместе они пошли к дому мужчины. Там вместо денег злоумышленник взял самодельный револьвер.

По дороге к киоску мужчина выхватил оружие и один раз выстрелил в голову товарища и еще четыре раза в голову знакомого жертвы. Потом сделал еще один - "контрольный" выстрел в голову товарища.

От полученных травм товарищ скончался на месте. Второй потерпевший умер через месяц в больнице.

С места преступления злоумышленник скрылся. Револьвер выбросил в мусорный бак возле одного из домов на проспекте Петра Григоренко.

Задержали его на следующий день.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, обвиняемого приговорили к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.