За год количество населения Харьковщины уменьшилось - статистика

В Харьковской области по состоянию на 1 января 2019 года проживало 2675,6 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управление статистики области.

По информации специалистов-статистиков, за прошлый год численность населения области уменьшилась на 18409 человек. Уменьшение населения произошло за счет естественного сокращения - 22943 человека, а также зафиксирован миграционный прирост населения - 4534 человека.

Кроме того, в 2018 году в Харьковской области родилось 19657 человек, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Что касается умерших, было зарегистрировано 42600 умерших и это почти на две тысячи больше, чем за 2017 году.