За год на границе обнаружили почти 14 килограммов взрывчатки и 18000 боеприпасов

26 декабря 2017 г. 15:59
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Почти 18 000 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки  обнаружили украинские пограничники за год, сообщили в пресс-службе ГПС  Украины.

Кроме того, в течение 11 месяцев текущего года на государственной границе Украины, на линии разграничения в районе проведения АТО и  с ТОТ АР Крым правоохранители обнаружили и изъяли более 870 единиц оружия. Среди них  43% холодного оружия и почти 13% огнестрельного.

В частности, в 2017 году правоохранители с помощью служебной собаки обнаружили тайник. В нем содержался тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 электродетонатора, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат и противотанковая управляемая ракета тому подобное.

Данный арсенал должен был использоваться для диверсий на территории Украины.

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