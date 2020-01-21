За год в городе отремонтировали около 300 внутриквартальных дорог

Около 300 внутриквартальных дорог капитально отремонтировали в Харькове в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Об этом сегодня, 21 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков.

По его словам, в этом году количество адресов увеличили, тогда как в прошлые годы ремонт выполняли на 200-250 объектах.