За год в городе отремонтировали около 300 внутриквартальных дорог

21 января 2020 г. 16:40
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Около 300 внутриквартальных дорог капитально отремонтировали в Харькове в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Об этом сегодня, 21 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков.

По его словам, в этом году количество адресов увеличили, тогда как в прошлые годы ремонт выполняли на 200-250 объектах.

«Мы сейчас внутриквартальным дорогам уделяем особое внимание», - отметил Владимир Чумаков.

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