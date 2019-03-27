За избиение фельдшера скорой помощи будут судить 21-летнего парня

27 марта 2019 г. 10:56
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В Харьковской области будут судить 21-летнего жителя Балаклейского района, подозреваемого в избиении фельдшера «скорой».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, подозреваемому утверждено обвинение по ч.2 ст.125 УК Украины..

По словам заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуарда Миргородского, в начале февраля этого года в одном из сел Балаклейского района ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, вызвал «скорую» для беременной сожительницы. 18-летней девушке стало плохо после выпитого спиртного. 

Медики ехали на вызов около 15 минут. 

Ожидание разозлило мужчину, и после приезда «скорой» он сразу набросился на фельдшера с кулаками. 

Нетрезвый злоумышленник сломал медику нос.

Парню грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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