За кражи и разбойные нападения на харьковчан будут судить банду грабителей

Харьковские правоохранители закончили досудебное расследование в отношении группы злоумышленников, совершавших разбойные нападения и кражи имущества в крупных размерах с проникновением в жилище харьковчан.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП Украины в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж на своей странице в Фейсбук.
Во время проведения досудебного расследования установлено, что с ноября 2017 по февраль 2018 группа злоумышленников проникала в дома харьковчан и совершала кражи.
Если дома оказывался кто-то из жильцов - злоумышленники совершали на них разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и завладевали деньгами и ювелирными изделиями в крупных размерах.
Задержав подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли у них боеприпасы, которые они хранили без соответствующего разрешения.
Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч.4 ст.187, ч.5 ст.185, ч.1 ст.263 УК Украины.
Они находятся под стражей.
С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.