За кражи и разбойные нападения на харьковчан будут судить банду грабителей

01 декабря 2018 г. 10:43
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Харьковские правоохранители закончили досудебное расследование в отношении группы злоумышленников, совершавших разбойные нападения и кражи имущества в крупных размерах с проникновением в жилище харьковчан.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП Украины в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж на своей странице в Фейсбук.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что с ноября 2017 по февраль 2018 группа злоумышленников проникала в дома харьковчан и совершала кражи.

Если дома оказывался кто-то из жильцов -  злоумышленники совершали на них разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и завладевали деньгами и ювелирными изделиями в крупных размерах.

Задержав подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли у них боеприпасы, которые они хранили без соответствующего разрешения.

Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч.4 ст.187, ч.5 ст.185, ч.1 ст.263 УК Украины.

Они находятся под стражей.

С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

 

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