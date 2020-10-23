За лучшее будущее Украины. Харьковские предприниматели помолились за честные и справедливые выборы

Молитва за лучшее будущее Украины. Предприниматели торгового центра «Барабашово» провели акцию в поддержку честных и справедливых местных выборов. Для этого верующие молились сразу в двух храмах торгового центра - храме Иоанна Нового (Сочавского) Украинской Православной Церкви и мечети «Аль-Каусар» религиозной общины мусульман города Харькова.

Шомахмад Маджидов, представитель мусульманской общины

Мусульмане из Украины молятся, особенно сегодня, в пятничной молитве - когда собирается много мусульман. Мы молимся за мир и процветание Украины, чтобы в Украине был мир, чтобы не было войны и чтобы выборы, предстоящие выборы прошли честно, справедливо.

По словам организаторов, такая идея возникла, потому как харьковчане сейчас в водовороте “грязных” попыток повлиять на их выбор. А сами предприниматели рынка «Барабашово» уверяют - от этих выборов зависит судьба бизнеса десятков тысяч человек.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

И возникла идея у предпринимателей провести молебен, обратиться к Господу, чтобы он вразумил людей и дал возможность пройти этим выборам честно и прозоро. Потому что мы все молимся за майбутне Украины и наше будущее как никого зависит, предпринимательское будущее - зависит от честных и прозорых выборов.

Кроме того, на площадке Авторынка несколько сотен человек устроили шоу - с помощью 500 свечей выложили знак, символизирующий свободный выбор каждого избирателя Харьковщины.