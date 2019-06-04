За махинации с недвижимостью будут судить группу харьковчан

04 июня 2019 г. 14:03
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Прокуратура передала в суд дело группы харьковчан, которые пытались продать квартиру, пока ее владелец находился за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении 4-х подозреваемых в возрасте от 44 до 73 лет передан в суд.

По информации и.о. главы местной прокуратуры Андрея Сапсая, в ходе досудебного расследования установлено, что в марте 2019 злоумышленники пытались продать жилье, хозяин которого уехал за границу.

«Они узнали, что в одной из квартир в Московском районе Харькова длительное время никто не проживает, и решили ее продать. Злоумышленники разместили объявление с привлекательной ценой и даже устраивали просмотры для возможных покупателей. Через некоторое время нашлась молодая семья, которая согласилась приобрести двухкомнатную квартиру за 600 тысяч гривен», - рассказал прокурор. 

Затем подозреваемые пригласили покупателей к нотариусу и предоставили поддельные документы на имущество и паспорт гражданина Украины на имя владельца недвижимости с вклеенной фотографией одного из злоумышленников. 

Подозрение объявлено по факту покушения на мошенничество по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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