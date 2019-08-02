За мат в адрес патрульных блогеру грозит штраф 51 гривна

Около десятка правоохранителей прибыли в Дзержинский суд, чтобы составить на харьковского блогера протокол за мелкое хулиганство. Вадим Мануйленко больше известный под ником "ВадосХарьков" вроде бы обматерил патрульных полицейских накануне. Сам он говорит, что расценивает такие действия патрульных как своеобразную месть за его ролики с их участием, и уверяет нецензурной лексики именно в адрес патрульных не было .

Вадим Мануйленко, блогер

Подошли патрульные в составе ТОРовцев, отдела мониторинга, админ практики зам. командира роты, это четвертого батальона, первой роты. Якобы о том, что когда-то там, какого-то числа, я выражался нецензурной бранью.

-Так, є пояснення. Є відеозапис. - Можете мене ознайомити з цими доказами. - Так можу, авжеж. Ви ж представляєте права, захищаєте.

Патрульные предоставляют видео-запись конкретного дня, полную запись обещают предоставить непосредственно в суде. Мануйленко вспоминает, тогда они как раз подъехали к девушке-водительнице, которая попросила о помощи.

Вадим Мануйленко, блогер

Это не провокационный ни в коем случае, мы помогали девочке, которую непосредственно патрульные полицейские составили незаконно постановление. Да, может там какие-то были эмоции, были эмоции, не вопрос. Но выражаться нецензурной бранью - этого не было.

Адвокат блогера Юрий Кубай говорит, что по данной статье должны составлять административный протокол в течение 24 часов, поэтому срок давно истек.

Юрий Кубай, адвокат блогера

По-перше цей поліцейський не був уповноважений керівництвом на складання адміністративного протоколу, по-друге пояснення іншого патрульного поліцейського, який нібито був очевидцем події стосується взагалі іншого інциденту, який відбувся не четвертого липня поточного року, а сьомого квітня, тобто на три місяці раніше.

Патрульные уверяют - действуют согласно действующему законодательству. Поэтому по указанию непосредственного руководителя патрульный Артур Хопта и прибыл для составления протокола.

Артур Хопта, зам. командира роты №1 батальона №4 УПП в Хар. обл.

Мною було складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення - це дрібне хуліганство.

Далее протокол, который блогер все же подписал, должны направить в суд. Если его вину докажут, Мануйленко придется или заплатить штраф в размере около пятидесяти одной гривны, или отработать исправительные или общественные работы.