За месяц погасили пять миллионов долгов по зарплате

20 декабря прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим соцвыплатам.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
По словам директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги, по данным мониторинга, с начала декабря текущего года долги по заработной плате сокращены на 5,1 миллионов гривен.
На заседании комиссии рассмотрено состояние погашения долгов на предприятии «Сервисная компания «Комфорт-Харьков» и УГНИИ «Укрводгео». Руководитель ГП УГПИ «Укргорстройпроект» сообщил, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена. Кроме того, по обращению работников «Южгипрошахт» обсудили состояние выплаты заработной платы на предприятии.
По итогам заседания руководители предприятий-должников предупреждены об ответственности за несвоевременную выплату зарплаты, им поручено составить графики погашения задолженности.