За месяц погасили пять миллионов долгов по зарплате

20 декабря прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим соцвыплатам.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги, по данным мониторинга, с начала декабря текущего года долги по заработной плате сокращены на 5,1 миллионов гривен.

На заседании комиссии рассмотрено состояние погашения долгов на предприятии «Сервисная компания «Комфорт-Харьков» и УГНИИ «Укрводгео». Руководитель ГП УГПИ «Укргорстройпроект» сообщил, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена. Кроме того, по обращению работников «Южгипрошахт» обсудили состояние выплаты заработной платы на предприятии.