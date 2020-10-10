За минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человек, в том числе 1920 - за вчера.

Умерли от недуга 4 887 человек. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 - скончались 108 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532).

Отметим, ранее глава Минздрава Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения COVID-19 планируется различными ограничительными мерами.