За надругательство над могилами на кладбище под Харьковом задержали двух парней

Полиция задержала двух 22-летних парней за надругательство над могилами в селе Лебяжье Зачепиловского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленники похитили металлические надгробия с могил и трубы с оград на кладбище.

О преступлении в полицию 26 мая сообщил 36-летний местный житель.

Полицейские установили, что злоумышленниками являются двое ранее судимых за имущественные преступления односельчан заявителя.

Злоумышленники уже успели сдать металлические изделия в пункт приема металлолома и получить за украденное деньги.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.