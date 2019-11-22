За нападение на полицейского троим харьковчанам и посреднику, который пытался их "откупить", сообщили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении троим харьковчанам в нападении на полицейского и посреднику, который пытался их «откупить».

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, полицейский стал объектом нападения троих харьковчан в сентябре 2019 года.

Чтобы не попасть за решетку за содеянное, сообщники через посредника передали неправомерную выгоду следственном полиции.

Как было установлено, 34-летний полицейский батальона полиции особого назначения во внеслужебное время находился со знакомыми возле одного из городских кафе.

Там между полицейским и тремя ранее неизвестными ему лицами вохзник конфликт. Злоумышленники избили его, а затем один из нападавших достал из своего автомобиля оружие, предварительно - карабин «Сайга».

Осознавая, что силы неравны, полицейский попытался уйти. Однако злоумышленники начали стрелять в его сторону, догнали, повалили на землю, начали бить ногами и прикладом карабина по голове до тех пор, пока мужчина не потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

По факту нападения следователи Московского отдела ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Показания свидетелей происшествия и сотрудника полиции, видео с камер наблюдения, выводы нескольких проведенных экспертиз позволили выяснить обстоятельства инцидента и установить злоумышленников.

Злоумышленниками, напавшими на полицейского, оказались харьковчане 22-32 лет, причем двое из них в прошлом привлекались к ответственности за сбыт наркотиков, кражи и вымогательство.

Узнав, что полиция занимается расследованием вышеупомянутого дела, сообщники решили откупиться и избежать наказания.

Для этого они делегировали своего знакомого в полицию к следователю с предложением взятки в сумме 2 тысяч долларов США за возможность непривлечения их к ответственности.

Однако правоохранители задержали 29-летнего посредника на передаче им взятки майору полиции.

Сейчас ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, а троим нападавшим на старшего сержанта полиции вручены подозрения по ч. 4 ст. 296 УК.

За подкуп должностного лица и за групповое избиение харьковчанам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.