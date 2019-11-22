За нападение на полицейского троим харьковчанам и посреднику, который пытался их "откупить", сообщили о подозрении

22 ноября 2019 г. 9:45
9 просмотров

Правоохранители объявили о подозрении троим харьковчанам в нападении на полицейского и посреднику, который пытался их «откупить».

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, полицейский стал объектом нападения троих харьковчан в сентябре 2019 года.

Чтобы не попасть за решетку за содеянное, сообщники через посредника передали неправомерную выгоду следственном полиции.

Как было установлено, 34-летний полицейский батальона полиции особого назначения во внеслужебное время находился со знакомыми возле одного из городских кафе. 

Там между полицейским и тремя ранее неизвестными ему лицами вохзник конфликт. Злоумышленники избили его, а затем один из нападавших достал из своего автомобиля оружие, предварительно - карабин «Сайга». 

Осознавая, что силы неравны, полицейский попытался уйти. Однако злоумышленники начали стрелять в его сторону, догнали, повалили на землю, начали бить ногами и прикладом карабина по голове до тех пор, пока мужчина не потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. 

По факту нападения следователи Московского отдела ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Показания свидетелей происшествия и сотрудника полиции, видео с камер наблюдения, выводы нескольких проведенных экспертиз позволили выяснить обстоятельства инцидента и установить злоумышленников. 

Злоумышленниками, напавшими на полицейского, оказались харьковчане 22-32 лет, причем двое из них в прошлом привлекались к ответственности за сбыт наркотиков, кражи и вымогательство.  

Узнав, что полиция занимается расследованием вышеупомянутого дела, сообщники решили откупиться и избежать наказания. 

Для этого они делегировали своего знакомого в полицию к следователю с предложением взятки в сумме 2 тысяч долларов США за возможность непривлечения их к ответственности.

Однако правоохранители задержали 29-летнего посредника на передаче им взятки майору полиции.

Сейчас ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, а троим нападавшим на старшего сержанта полиции вручены подозрения по ч. 4 ст. 296 УК. 

За подкуп должностного лица и за групповое избиение харьковчанам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.