 

За нападения на пенсионерок грабителя отправили за решетку

24 июля 2019 г. 11:11
16 просмотров

В Харькове осудили за разбойные нападения 34-летнего мужчину. Суд признал его виновным в совершении разбоев (ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

 В течение января-марта осужденный совершил 3 разбойных нападения на пожилых женщин. 

Злоумышленник промышлял возле станции метро «Студенческая». У выхода из подземки он  выслеживал пожилых женщин, имевших при себе золотые украшения. Злоумышленник преследовал жертв до подъездов домов. 

Дождавшись, пока пенсионерка зайдет в подъезд, грабитель под угрозой применения ножа, силой вырывал из ушей золотые сережки. Ювелирные изделия грабитель сдавал в ломбарды. 

Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 66 до 81 года, в которых он отобрал украшения на общую сумму более 12,5 тысяч гривен.

 Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, злоумышленника приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.