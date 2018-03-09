За нападения на пенсионеров серийный рецидивист-грабитель вернется за решетку

09 марта 2018 г. 1:42
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Суд признал виновным 38-летнего харьковчанина по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенное повторно).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Безработный ранее судимый мужчина зимой прошлого года совершил серию грабежей в спальном районе Харькова.

Своих жертв - людей пожилого возраста, злоумышленник выслеживал на улице, преимущественно в вечернее время.

Злоумышленник неожиданно подбегал к бабушкам, вырывал из рук сумку и убегал.

Если жертва сопротивлялась, бил по голове и валил на землю.

Мужчин пенсионного возраста грабитель сразу сбивал с ног и забирал из карманов мобильные телефоны, деньги и т.п.

В течение одного месяца он ограбил пять человек на общую сумму более 7,5 тысяч гривен.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику, который уже был осужден за грабеж и разбой, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

 

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