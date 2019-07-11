 

За неделю 21 человек заболел корью - Лабцентр

11 июля 2019 г. 13:20
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За неделю среди жителей области зарегистрировано 21 больного корью, из них 7 детей. Среди жителей Харькова - 16 случаев, Харьковского района - 3, Балаклейского и Нововодолажского - по одному случаю.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабцентра.

Так, всего с начала года зарегистрировано 4442 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые - 69%. По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 30%, рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,5%, ученики- 15,3%, студенты  - 10,2%, неорганизованные дошкольники - 9,6%, служащие - 5% и медицинские работники - 4,1%.

Зарегистрировано 128 вспышек с количеством пораженных - 768 человек, из них 60 в быту, 44 - в учебных заведениях, 17 - в учреждениях здравоохранения, 5 - по месту работы и 2 - в учреждениях закрытого типа. Локализованные в пределах инкубационного периода - 122 вспышки, в 6 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Противоэпидемические мероприятия, проводимые в области способствуют некоторой стабилизации  ситуации, но показатели охвата прививками населения для формирования иммунитета остаются низкими. В группе риска находятся дети, которые не получили прививки, подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не имеют прививок против кори.

 

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