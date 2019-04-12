За неделю корью заболели 239 харьковчан - Лабцентр

Уровень заболеваемости корью в Харьковской области высок, а эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.

Как сообщили в Харьковском лабцентре, за неделю заболеваемость корью выросла на 39,8%.Зарегистрировано 239 больных, и из них 74 - дети.

Так, среди жителей Харькова - 152 случая, Харьковского района - 31, Нововодолажского и города Люботин - по 13, Дергачевского - 5, Валковского и Чугуевского - по 4, Барвенковского, Змиевского и Красноградского - по 3, Близнюковского и Богодуховского - по 2, Кегичевского, Коломакского, Золочевского и Шевченковского - по одному.

Всего же с начала года по состоянию зарегистрировано 1863 больных и подавляющее большинство заболевших - взрослые.

По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 29,1%, работники транспорта - 17,8%, учащиеся общеобразовательных школ - 17%, неорганизованные дошкольники - 9,6%, студенты вузов, техникумов и ПТУ - 8,4%, медработники - 5,5% и служащие - 4,8%. Удельный вес привитых среди заболевших составил 1221 человек, из них 42,8% имеют только одну прививку.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 274 больных. Госпитализированы 1389 человека. Летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 62 вспышки, с количеством пораженных - 349 человек, из них 28 в быту, 15 в учебных заведениях, 13 в учреждениях здравоохранения, 4 по месту работы, а также в Ржавецком психоневрологическом интернате и в Шевченковском детском доме-интернате.

Локализованные в пределах инкубационного периода - 45 вспышек, в 17 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.