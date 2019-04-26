За неделю корью заболели более 300 человек - Лабцентр

Уровень заболеваемости корью в Харьковской области высок, а эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра.

Так, за прошлую неделю заболеваемость корью выросла на 7,2%. Зарегистрировано 311 больных, из них детей - 84 Среди жителей Харькова - 212 случаев, Харьковского района - 29, Чугуевского - 11, Дергачевского, Змиевского Люботина - по 9, Нововодолажского - 8, Краснокутского и Первомайского - по 4, Балаклейского, Барвенковского и Волчанского - по 3, Золочевского - 2, Боровского, Изюмского, Купянского, Красноградского и Шевченковского - по одному.

Всего же с начала года зарегистрировано 2464 больных и подавляющее большинство заболевших - взрослые - 1681 человек. По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 29%, рабочие - 17,6%, школьники - 16%, студенты вузов - 10, 3%, неорганизованные дошкольники - 9,1%, служащие - 5,3%, медработники - 5,1%.

Удельный вес привитых среди заболевших составил 67,4% - 1673 человека. Диагноз кори подтвержден лабораторно у 292 больных. Госпитализированы 1772 человека. Летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 75 вспышек с количеством пораженных - 425 человек, из них 35 в быту, 20 в учебных заведениях, 14 в учреждениях здравоохранения, 4 по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа.

Локализованные в пределах инкубационного периода - 57 вспышек, в 18 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.