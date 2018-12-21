За неделю корью заболели 23 человека

C 13 по 19 декабря зарегистрировано 23 случая кори, из них девять - у детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

Так, по данным лабцентра, среди заболевших 10 человек - жители Харькова; 6 живет в Валковском районе, 5 - в Боровском и еще один - в Харьковском.

С начала года в области зарегистрировано 576 больных корью, из них 49,5% - дети. Летальные случаи не регистрировались.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова и Харьковского района - 254 и 169 человек соответственно.

Также 27 случаев в Волчанском, по 25 - в Дергачевском и Валковском ; в Змиевском - 15, Лозовском - 11, Купянском и Сахновщинском - по 9, Красноградском - 7, Шевченковском и Изюмском - по 5, Краснокутском - 4, в Люботине , Великобурлукском и Боровском районах - по 2, Золочевском, Коломакском, Первомайском, Печенежском и Барвенковском районах - по одному случаю заболевания корью.

Уровень заболеваемости характеризуется как высокий. Интенсивный показатель составляет 21,45 на 100 тысяч населения.