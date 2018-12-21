За неделю корью заболели 23 человека

21 декабря 2018 г. 9:13
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C 13 по 19 декабря зарегистрировано 23 случая кори, из них девять - у детей. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. 

Так, по данным лабцентра, среди заболевших 10 человек - жители Харькова;  6 живет в Валковском районе, 5 - в Боровском и еще один - в Харьковском. 

С начала года  в области зарегистрировано 576 больных корью, из них 49,5% -  дети. Летальные случаи не регистрировались.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова и Харьковского района - 254 и 169 человек соответственно.

Также 27 случаев в Волчанском, по 25 - в Дергачевском и Валковском ; в Змиевском - 15, Лозовском - 11, Купянском и Сахновщинском - по 9, Красноградском - 7, Шевченковском и Изюмском - по 5, Краснокутском - 4, в Люботине , Великобурлукском и Боровском районах - по 2, Золочевском, Коломакском, Первомайском, Печенежском и Барвенковском районах - по одному случаю заболевания корью. 

Уровень заболеваемости характеризуется как высокий. Интенсивный показатель составляет 21,45 на 100 тысяч населения.
 
По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 22,6%, школьники - 22,6%, неорганизованные дошкольники - 18,6%, рабочие промпредприятий,  - 10,4%, медработники - 7,8%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,2%, студенты вузов - 5,9%. 
 
Более чем у половины больных диагноз кори подтвержден лабораторно.
 
Зарегистрировано 29 вспышек, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 4 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
 
В лабцентре в очередной раз напоминают, что предотвратить заболевание можно только,  сделав прививку.

 

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