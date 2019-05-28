За неделю на Харьковщине корью заболели почти 300 человек

Как сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины, с 17 по 23 мая корью заболели 1483 человек - 676 ​​взрослых и 807 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области - 291 человек: 179 взрослых и 112 ребенка. А также Киеве (128 человек), Хмельницкой (124 человека), Киевской (107 человек) и Тернопольской областях (103 человека).

Всего же с начала года корью заболели 50749 человек - 23905 взрослых и 26844 ребенка, а от осложнений умерли 17 человек.

Кроме того, в МОЗ Украины напомнили, что единственной защитой от кори является прививка. Сейчас все регионы обеспечены вакцинами против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США. По состоянию на 23 мая в Украине было 862 580 доз вакцины. Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, необходимо обратиться к главному врачу больницы для выяснения причины. Если главный врач не может предоставить необходимую информацию, то можно обратиться в департамент/управление здравоохранения области.

Отметим, МОЗ Украины отменило возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори. Взрослые любого возраста теперь могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна.