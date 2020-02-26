За неделю от гриппа умерло 10 украинцев

26 февраля 2020 г. 15:21
Источник: РБК-Украина
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В Украине в течение недели от осложнений гриппа умерли 10 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине зафиксированы 48 летальных случаев в результате осложнений гриппа. Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. Неэпидемический уровень активности гриппа и острых респираторных вирусных инфекций сохраняется в Киеве, Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях. В остальных областях эпидемическая активность имеет различную интенсивность.

Кроме того, в течение недели против гриппа были вакцинированы 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

 

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