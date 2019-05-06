За неделю патрульные составили более ста протоколов относительно нетрезвых водителей

Праздники и алкогольные напитки, как следствие - множество пьяных водителей. Накануне этот мужчина въехал на своем мерседесе в жилой дом. Произошло это вечером, когда во дворе было полно людей, они, собственно, и засняли нарушителя. На водителя патрульные составили два админпротокола и направили на медосмотр. А вот эту автоледи также зафиксировали на видео прохожие. По словам автора видео, женщина ехала за рулем иномарки, когда ее остановили для проверки документов. Во время которой вела себя дама очень странно и даже вызывающе

Патрульная полиция красивые ... да ... они же красивые

Согласно процессуальным нашим документам она отказалась проходить все ... на Шевченко, 26 она отказалась ехать, драгер проходить она тоже отказалась

По данным патрульной полиции во время праздничных выходных количество аварий с участием нетрезвых водителей возросло - за неделю их количество превысило сотню

Олег Муратов, инспектор патрульной полиции:

Патрульною поліцією у Харківській області було складено 108 матеріалів за ст. 130 – це керування транспортними засобами у стані сп'яніння за минулий тиждень

На нетрезвость водителей, спровоцировавших ДТП на проспекте Гагарина жалуются местные жители. Происшествие случилось ночью. Столкнулись БМВ и Форд Мустанг. В результате аварии медики госпитализировали пассажиров «немца»

Юрий, местный житель:

Ну, это праздники. В основном люди ... под. шафе, вот и аварии получаются - А может быть это аварийный участок дороги? - Участок очень хороший, а даже никакой не аварийный. Люди, просто неадекватные сейчас ездят за рулем

Дмитрий, продавец:

Это алкогольное опьянение. Здесь некуда поворачивать, здесь промышленные зоны в две стороны, здесь никто не живет. Здесь только грузовые машины по прямой ездят. Так ошибиться здесь никак нельзя

Обстоятельства этого происшествия и степень вины водителей выясняет следственно-оперативная группа