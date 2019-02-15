За неделю в регионе 133 человека заболели корью - Лабцентр

Уровень заболеваемости корью в Харьковской области высок - эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная, а кличество еженедельно регистрируемых больных продолжает расти.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

По данным специалистов, за седьмую неделю года по сравнению с прошлой заболеваемость корью выросла на 16,7%. Всего же с начала года зарегистрирован 641 больной; 427 заболевших - взрослые, а 214 - дети.

За неделю зарегистрировано 133 больных, из них 20 человек - дети Среди жителей Харькова - 87 случаев, Валковского района - 10, Дергачевского - 8, Первомайского - 6, Змиевского, Изюмского и Харьковского - по 5, Нововодолажского - 4, Балаклейского, Золочевского и Чугуевского - по одному.

По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 27,9%, рабочие транспортной сферы и других - 18,1%, школьники - 14,7%, неорганизованные дошкольники - 11,4%, студенты - 8,6%, медработники - 6,7%, дети, посещающие детсад - 4,8%, .

Удельный вес привитых среди заболевших составил 66,3% - 425 человек. Анализ заболеваемости привитых показал, что 88 больных имеет только одну прививку.

За полтора месяца зарегистрировано 23 вспышки, с количеством пораженных - 121 человек, из них 9 - в быту, 5 - в учебных заведениях , 7 - в больницах и 2 по месту работы Локализованные в пределах инкубационного периода - 11 вспышек, в 12 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 13,9% больных. Госпитализированы 480 человек, однако летальные случаи не регистрировались.