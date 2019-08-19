За убийство свидетеля шантажист проведет более 14 лет за решеткой

В Харькове суд признал виновным 40-летнего мужчину в умышленном убийстве из корыстных побуждений с целью совершения другого преступления, разбойного нападения, совершенного по предварительному сговору группой лиц и вымогательстве (п. П. 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 187, ч .2 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, двое друзей разработали план получения «легких» денег. Для этого злоумышленники решили заманить своего знакомого в лес, похитить его и требовать у его матери выкуп за жизнь сына.

Семья жертвы не была богатой, но злоумышленники надеялись, что мать ради спасения сына продаст квартиру.

Чтобы выманить потерпевшего в безлюдное место, сообщники придумали целую легенду: якобы в Тарановском лесничестве Змиевского района мужчины нашли танк времен Второй мировой войны, и предложили провести раскопки.

Будущая жертва согласилась. Однако на раскопки он приехал с другом. Злоумышленники решили не отступать от плана и в лесу разделили двух приятелей. Осужденный пошел с нежелательным свидетелем в одну сторону, а его друг с жертвой вымогательства - в другую.

В чаще леса обвиняемый набросился на мужчину, избил его, а когда последний упал на землю - перетащил его к болоту и погрузил голову пострадавшего в воду и держал ее до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.

После убийства злоумышленник присоединился к своим знакомым. Вместе с сообщником они приступили к выполнению первоначального плана: запугивали мужчину, показав тело убитого знакомого. Потом забрали карманные деньги (около 100 гривен), ключи от квартиры и оставили связанного потерпевшего посреди леса.

По дороге злоумышленники позвонили матери жертвы и требовали за жизнь сына выкуп в 5 тысяч долларов.

Пострадавшему удалось развязать веревку и освободиться. Он добрался домой и обратился в полицию.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, одного из злоумышленников приговорили к 14 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Второго участника этого преступления осудили еще в 2018 году.