За одну ночь в Харькове горели 7 автомобилей

Автопожары вспыхнули в разных районах с промежутком почти в два часа. Внутриквартальная дорога на проспекте Победы здесь, около двух часов ночи загорелась Skoda Octavia, от автомобиля почти ничего не осталось. Досталось и припаркованному рядом Hyundai , у машины выгорел багажник. Окна в квартире Романа выходят прямо на место происшествия. Мужчина говорит, ночью слышал какую-то возню, впрочем, ничего подозрительного не заметил

Роман, местный житель

Я говорю жене, наверное, мужики пораньше на рыбалку встали, лег спать, а потом смотрю у нас чат вот это общий, там пишут, что сгорела машина. Я потом выглянул, смотрю, мы уже увидели, когда все сгорело

Елена каждый день гуляет здесь с маленькой дочкой. Женщина говорит, никогда не ставит свою машину в гараж, оставляет под окнами. Теперь ее мнение по этому поводу изменилась. Кроме того, между местными жителями уже начали распространяться догадки по поводу причины пожара

Елена, местная жительница

Мне муж всегда говорит, нужен гараж а я, зачем говорю, у нас же солидный район, вроде все хорошо. Теперь обязательно должен быть гараж. Муж говорит, нужно вести себя хорошо с другими людьми, чтоб тебе никто ничего не делал. Наверное, кто-то что-то кому-то сделал

Еще две машины загорелись сегодня на улице Натальи Ужвий. На момент прибытия спасателей горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4, а также передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т4. Досталось и автомобилям в Банном переулке, там горели сразу три легковушки Volkswagen Golf, Subaru Forester и Mercedes-Benz.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Відсутній під’їзд до цих житлових будинків, це є проблема для гасіння пожежі, той час, який затрачують наші пожежні для того, щоб прокласти рукавну лінію, цей час йде вільного горіння цих пожеж

По предварительной версии, причиной всех этих пожаров, в которых, в общей сложности, сгорело 7 автомобилей, является занос открытого источника огня с подозрением на поджог, констатируют спасатели. Полицейские, в свою очередь говорят, по всем этим адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции. Вещественные доказательства изъяты, обстоятельства устанавливаются, проверки продолжаются.