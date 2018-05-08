За перевозку 20 кг героина в мебели через Харьков иностранцы получили тюремный срок

08 мая 2018 г. 13:31
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Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции для двух иностранцев, которые перевозили и хранили в мебели героин на продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено следствием и судом, летом 2014 пакистанец прибыл в Украину якобы для налаживания бизнеса по продаже мебели.

Перед тем он на корабле из Пакистана отправил груз в Одессу.

Осенью он встретил груз в порту и перевез на автомобиле в Харьков.

Как выяснилось, во внутренних перегородках 3-х комодов, которые импортировали вместе с остальной мебелью, было спрятано более 20 кг героина.

Наркотики должны были прибыть в итоге в  Италию.

Именно для транспортировки и сопровождения мебели с наркотиками в Милан и приехал в Харьков второй фигурант дела - гражданин Испании.

Сначала злоумышленники запланировали перевезти в Италию наркотики, находившиеся в одном из комодов.

Для этого они нашли фирму по перевозке различных товаров за границу.

Транспортировать героин сообщники  решили под видом экспорта украинской мебели.

Для этого приобрели аналогичный пакистанскому  комод, сделанный в Украине.

Злоумышленники сделали в нем соответствующий тайник с героином и упаковали. Однако отправить не успели.

Наркотики правоохранители также нашли во время  обысков по месту жительства фигурантов дела и в арендованном для хранения мебели складе.

В апреле 2017 года  суд признал виновными гражданина Пакистана (1961 г.р.) и гражданина Испании (1978 г.р.) в приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч.ч. 2,3 ст. 307 УК Украины), рассказал прокурор отдела прокуратуры области Владимир Изотов.

Однако обвиняемые не согласились с назначенным судом наказанием и подали на приговор апелляции.

Суд отказал в удовлетворении апелляций обвиняемых и оставил им наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Видео: 

Прокуратура домоглася 11 років за гратами для іноземців, які транспортували 20 кг героїну в меблях

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