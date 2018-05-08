За перевозку 20 кг героина в мебели через Харьков иностранцы получили тюремный срок

Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции для двух иностранцев, которые перевозили и хранили в мебели героин на продажу.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как было установлено следствием и судом, летом 2014 пакистанец прибыл в Украину якобы для налаживания бизнеса по продаже мебели.
Перед тем он на корабле из Пакистана отправил груз в Одессу.
Осенью он встретил груз в порту и перевез на автомобиле в Харьков.
Как выяснилось, во внутренних перегородках 3-х комодов, которые импортировали вместе с остальной мебелью, было спрятано более 20 кг героина.
Наркотики должны были прибыть в итоге в Италию.
Именно для транспортировки и сопровождения мебели с наркотиками в Милан и приехал в Харьков второй фигурант дела - гражданин Испании.
Сначала злоумышленники запланировали перевезти в Италию наркотики, находившиеся в одном из комодов.
Для этого они нашли фирму по перевозке различных товаров за границу.
Транспортировать героин сообщники решили под видом экспорта украинской мебели.
Для этого приобрели аналогичный пакистанскому комод, сделанный в Украине.
Злоумышленники сделали в нем соответствующий тайник с героином и упаковали. Однако отправить не успели.
Наркотики правоохранители также нашли во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в арендованном для хранения мебели складе.
В апреле 2017 года суд признал виновными гражданина Пакистана (1961 г.р.) и гражданина Испании (1978 г.р.) в приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч.ч. 2,3 ст. 307 УК Украины), рассказал прокурор отдела прокуратуры области Владимир Изотов.
Однако обвиняемые не согласились с назначенным судом наказанием и подали на приговор апелляции.
Суд отказал в удовлетворении апелляций обвиняемых и оставил им наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей.