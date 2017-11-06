За покушение на убийство будут судить харьковчанина

Обвинительный акт по факту законченного покушения на убийство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 УК Украины) направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В августе текущего года 45-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин поссорился с 31-летним также ранее судимым мужчиной, сообщил и.о. руководителя местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко.

Ссора произошла в одном из дворов на улице Ньютона. В ходе ссоры злоумышленник ножом и два раза ударил мужчину в спину. Друзья, которые были рядом, вызвали скорую помощь потерпевшему. Это спасло ему жизнь.

Обвинительный акт по факту законченного покушения на убийство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 УК Украины) направлен в суд.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.