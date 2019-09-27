За покушение на убийство отца жителя Харьковщины отправили за решетку

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Харьковщины, который второй раз едва не лишил жизни родного отца.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений родному отцу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, на Старый Новый год в одном из сел Нововодолажского района осужденный пришел в гости к 59-летнему отцу, с которым имел напряженные отношения.

Мужчины неоднократно ссорились, и сын уже поднимал руку на отца в 2013 году. Тогда его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений отцу.

Тем не менее, за праздничным столом он в очередной раз поссорился с отцом и снова решил доказать свою правоту силой.

Нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил отца в лицо, а затем схватил со стола нож и ранил в живот.

Жизнь пострадавшему спасла жена, которая вовремя вызвала медиков.

Злоумышленника приговорили к 6,5 годам лишения свободы.