За покушение на убийство отца жителя Харьковщины отправили за решетку

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Харьковщины, который второй раз едва не лишил жизни родного отца.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений родному отцу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
По данным следствия, на Старый Новый год в одном из сел Нововодолажского района осужденный пришел в гости к 59-летнему отцу, с которым имел напряженные отношения.
Мужчины неоднократно ссорились, и сын уже поднимал руку на отца в 2013 году. Тогда его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений отцу.
Тем не менее, за праздничным столом он в очередной раз поссорился с отцом и снова решил доказать свою правоту силой.
Нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил отца в лицо, а затем схватил со стола нож и ранил в живот.
Жизнь пострадавшему спасла жена, которая вовремя вызвала медиков.
Злоумышленника приговорили к 6,5 годам лишения свободы.