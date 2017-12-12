За полгода действия безвиза 355000 украинцев посетили страны ЕС

За полгода действия безвизового режима 355000 украинцев воспользовались преимуществами упрощенной системы, сообщает пресс-служба ГПС Украины.

Полгода граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского Союза, за исключением Великобритании и Ирландии.

Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы на границе оформили 355 000 граждан Украины.

Более 128 000 украинцев путешествовали авиационным транспортом, 227000 путешествовали на автомобилях и железной дорогой, некоторые граждане путешествовали через морские пункты пропуска.

В рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего украинцы ездили через границу с Польшей и Румынией - почти 90000 и 65000 человек соответственно.

В целом общую границу с ЕС пересекли 64% украинцев.

В первые месяцы действия безвиза- в среднем пограничники оформляли в 80000 украинцев в месяц. Сейчас количество путешествующих в безвизовом порядке уменьшилось. В ноябре по безвизу путешествовали 32,5 тысячи человек.

Общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за июнь-август 2017 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

В ведомстве сообщают, что в рамках безвиза украинские пограничники получили доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска.

Это позволило с начала года обнаружить почти 2000 разыскиваемых лиц, 657 паспортных документов и 198 похищенных транспортных средств.