 

За поножовщину и убийство друга харьковчанина отправили за решетку

29 июля 2019 г. 14:40
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Суд вынес приговор 40-летнему харьковчанину за убийство товарища и покушение на убийство еще одного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как установлено, летом прошлого года, мужчина выпивал с двумя друзьями, с которыми работал вместе на строительстве. После работы компания зашла в кафе, а затем друзья продолжили употреблять спиртное в посадке неподалеку. 

Будучи навеселе, друзья устроили «соревнования» по борьбе. Они поочередно боролись, шутили и, как рассказал выживший друг, никаких конфликтов не возникало. 

Однако у осужденного внезапно изменилось настроение. Без объяснения причин он выхватил нож и ударил в грудь одного из товарищей. Раненый мужчина побежал в сторону остановки общественного транспорта и стал звать на помощь. Злоумышленник догнал жертву, повалил на землю и стал добивать кулаками.

Когда пострадавший потерял сознание, нападавший «переключился» на второго друга, который все время пытался его успокоить. Его злоумышленник ударил ножом в грудь. Ранение оказалось для товарища смертельным.

Злоумышленника удалось задержать благодаря случайным прохожим. Свидетели также вызвали «скорую», что спасло жизнь первой его жертве.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

 

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