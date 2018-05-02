За попытку похищения ребенка и изнасилование в Дергачах будут судить педофила-рецидивиста

Прокуратура передала в суд дело рецидивиста-извращенца, которого подозревают в похищении 9-летнего мальчика и изнасиловании 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

45-летний рецидивист подозревается в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, неоконченном покушении на насильственное удовлетворение половой страсти и похищении ребенка (ч. 3 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч . 3 ст. 153, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Следствие установило, что в феврале текущего года в одном из сел района злоумышленник схватил на детской площадке ученика 4 класса местной школы, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы мальчик не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. Отец 9-летнего мальчика увидел это и сразу бросился на помощь. Отец освободил сына, задержал злоумышленника и вызвал полицию.

Правоохранители установили, что несколькими днями ранее в соседнем селе мужчина совершил аналогичное преступление. Будучи пьяным, злоумышленник увидел вблизи железной дороги незнакомого 13-летнего мальчика.

Злоумышленник схватил ребенка и, угрожая физической расправой, потащил ребенка в лесополосу. Мальчик начал звать на помощь и пытался вырваться. Мужчина рукой закрыл ему рот и продолжил тянуть в лес. Там, применяя физическую силу, совершил насильственное удовлетворение половой страсти.

Следует отметить, что обвиняемый уже дважды был осужден за совершение подобных преступлений (в 1998 и 2006 г.г.) и в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Сейчас насильник-рецидивист находится под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.