За попытку похищения ребенка и изнасилование в Дергачах будут судить педофила-рецидивиста

02 мая 2018 г. 17:15
2 просмотра

Прокуратура передала в суд дело рецидивиста-извращенца, которого подозревают в похищении 9-летнего мальчика и изнасиловании 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

45-летний рецидивист подозревается в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, неоконченном покушении на насильственное удовлетворение половой страсти и похищении ребенка (ч. 3 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч . 3 ст. 153, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Следствие установило, что в феврале текущего года в одном из сел района злоумышленник схватил на детской площадке ученика 4 класса местной школы, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы мальчик не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. Отец 9-летнего мальчика увидел это и сразу бросился на помощь. Отец освободил сына, задержал злоумышленника и вызвал полицию.

Правоохранители установили, что несколькими днями ранее в соседнем селе мужчина совершил аналогичное преступление. Будучи пьяным, злоумышленник увидел вблизи железной дороги незнакомого 13-летнего мальчика.

Злоумышленник схватил ребенка и, угрожая физической расправой, потащил ребенка в лесополосу. Мальчик начал звать на помощь и пытался вырваться. Мужчина рукой закрыл ему рот и продолжил тянуть в лес. Там, применяя физическую силу, совершил насильственное удовлетворение половой страсти.

Следует отметить, что обвиняемый уже дважды был осужден за совершение подобных преступлений (в 1998 и 2006 г.г.) и в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Сейчас насильник-рецидивист находится под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.