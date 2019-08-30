За последние годы школьников стало больше - горсовет

Количество детей в школах города за последние пять лет увеличилась на 17,5 тыс. человек.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным директора Департамента образования Ольги Деменко, всего в этом году в школах будет учиться более 131 тысяч детей, 14 тысяч из них - первоклассники.

Так, в новом учебном году в городе будет функционировать 473 учебных учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного и професиионально-технического образования. В частности, в сети насчитывается 207 коммунальных и частных школ, а также 14 ПТУ.

Отметим, в новом учебном году все первые классы будут оборудованы по стандартам «Новой украинской школы». Все дети получат дидактические материалы, в кабинетах установят новую мебель, ноутбуки или мультимедийные проекторы.