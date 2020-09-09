За последние сутки коронавирус выявили у 207 харьковчан

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 291 человека, 207 из которых – жители города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Еще 16 заболевших - из Великобурлукского района, 11 - Первомайского, по 9 - из Балаклейского Дергачевского и г. Люботина, 8 - Харьковского, по 4 - Волчанского, Красноградского и Краснокутского, по 2 - Змиевского, Коломакского и Чугуевского, по 1 - Боровского, Лозовского, Купянского, Нововодолажского районов.

Всего по области зарегистрировано 11499 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. 3752 больных выздоровели, 248 умерли. Опровергнут диагноз у 1910 человек. Остаются под подозрением 30 человек.