За последние сутки на Харьковщине от коронавируса умерло 2 человека

За последние сутки в области лабораторно подтвержден 41 случай заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Балаклейского, Дергачевского, Змиевского, Золочевского, Красноградского, Купянского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов. Об этом сообщает председатель ХОГА Алексей Кучер.

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Госпитализированы с COVID-19 116 человек (4 из них в реанимации на кислородной поддержке, а 158 на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 105 человек, 34 - на самоизоляции.

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"К сожалению, два человека умерли. Это жители города Харькова 65 и 69 лет. Имели сопутствующие заболевания. В первом случае это гипертония + ожирения, а во втором - гипертония + кардиосклероз", - написал Кучер.

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За весь период в Харьковской области зафиксировано 589 подозрений на COVID-19 (25 за последние сутки), из них: