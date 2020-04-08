За последние сутки на Харьковщине подтвердилось 4 случая заражения коронавирусом

08 апреля 2020 г. 12:08
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За последние сутки в нашей области подтвердилось 4 подозрения на COVID-19, а 2 было опровергнуто. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.
 
На сегодняшний день на Харьковщине 5 подтвержденных случаев и 3 опровергнутых подозрения. Ожидают подтверждения еще 32 подозрения (из них  6 новых за последние сутки).
 
Среди больных 3 госпитализированы, 3 находятся на самоизоляции. Среди тех, у кого подозрения на вирус, 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции.
 
Пока что среди официально подтвержденных случаев ни один человек не умер и официально не выздоровел.

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