За последние сутки на Харьковщине подтвердилось 4 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в нашей области подтвердилось 4 подозрения на COVID-19, а 2 было опровергнуто. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

На сегодняшний день на Харьковщине 5 подтвержденных случаев и 3 опровергнутых подозрения. Ожидают подтверждения еще 32 подозрения (из них 6 новых за последние сутки).

Среди больных 3 госпитализированы, 3 находятся на самоизоляции. Среди тех, у кого подозрения на вирус, 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции.