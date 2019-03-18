За присвоение более 600 тысяч гривен будут судить фармацевта харьковской аптеки

В Харькове за присвоение денег от продажи лекарств будут судить заведующую одной из харьковских аптек по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, по данным следствия, фармацевт в течение года присваивала средства от реализации медикаментов.

Схема незаконного обогащения была следующая: женщина не всегда печатала чеки покупателям, а деньги за товар забирала себе.

В течение мая 2017 по апрель 2018 фармацевт присвоила более 620 тысяч гривен.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.