За присвоение более 600 тысяч гривен будут судить фармацевта харьковской аптеки

18 марта 2019 г. 14:17
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В Харькове за присвоение денег от продажи лекарств будут судить заведующую одной из харьковских аптек по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, по данным следствия, фармацевт в течение года присваивала средства от реализации медикаментов. 

Схема незаконного обогащения была следующая: женщина не всегда печатала чеки покупателям, а деньги за товар забирала себе. 

В течение мая 2017 по апрель 2018 фармацевт присвоила более 620 тысяч гривен.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. 

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

 

Видео: 

Завідувача аптеки судитимуть за привласнення коштів від продажу медикаментів

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