За присвоение денег харьковского магазина продавцов отправили под домашний арест

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину и 28-летнюю женщину в систематическом присвоении и растрате денег из кассы магазина, где они работали продавцами(ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленники, работая в одной из известных харьковских торговых сетей и имея свободный доступ к кассе, в период с октября 2017 до января 2018 присваивали деньги магазина.

Деньги из кассы они тратили на собственные нужды. При этом перед каждой инвентаризацией, которая проводилась раз в две недели, женщина оформляла и сдавала при инкассации расписки о приобретенных за средства из кассы товары в других фирмах.

Одновременно ее сообщник договаривался с поставщиками об отсрочке на несколько дней за эти товары.

«Именно по такой схеме им длительное время удавалось скрывать недостачу. Всего им удалось «разжиться» почти на 85 тысяч гривен », - сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

Суда подозреваемые ждут под домашним арестом.