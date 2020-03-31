За прошедшие сутки домой вернулись около 5 тысяч украинцев - ГПСУ

За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным ГПСУ, всего за прошедшие сутки пограничники осуществили 10 тысяч пропускных операций.

Как отмечается, эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками.

По состоянию на утро 31 марта, сегодня в пунктах пропуска отсутствуют очереди. отметили в ГПСУ.

«Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГосЧС», - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тысячи человек, в том числе 1,3 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек.

По результатам дополнительной проверки, признаков заболевания Covid-19 не было обнаружено.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Также в соответствии с решением Правительства Украины об обязательном обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы из аэропорта «Борисполь» пассажиры авиарейсов из Катара были направлены в определенные специализированные учреждения.