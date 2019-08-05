За разбойное нападение на иностранца двое харьковчан отправились за решетку

За нападение на турецкого бизнесмена суд вынес пригвор двум харьковчанам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения по предварительному сговору группой лиц с угрозой применения насилия, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в мае 2018 года трое мужчин по сговору совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции. Злоумышленники надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил иностранец. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена - 28-летний граждане Азербайджана.

Грабители, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и потребовали рассказать, где хозяин хранит деньги.

Однако оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4 тысяч гривен наличности.

Злоумышленники забрали деньги и обыскали квартиру. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон «Apple Iphone 7», часы марок «Patek Philippe» и «Danier Chin», брендовую спортивную куртку и кожаный ремень и ушли.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, суд назначил 26-летнему злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы.

Материалы дела по третьему соучастнику преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.