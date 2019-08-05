 

За разбойное нападение на иностранца двое харьковчан отправились за решетку

05 августа 2019 г. 12:24
1 просмотр

За нападение на турецкого бизнесмена суд вынес пригвор двум харьковчанам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения по предварительному сговору группой лиц с угрозой применения насилия, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в мае 2018 года трое мужчин по сговору совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции. Злоумышленники надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил иностранец. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена - 28-летний граждане Азербайджана. 

Грабители, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и потребовали рассказать, где хозяин хранит деньги. 

Однако оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4 тысяч гривен наличности.

Злоумышленники забрали деньги и обыскали квартиру. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон «Apple Iphone 7», часы марок «Patek Philippe» и «Danier Chin», брендовую спортивную куртку и кожаный ремень и ушли. 

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, суд назначил 26-летнему злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы. 

Материалы дела по третьему соучастнику преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.  

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.