За разбойное нападение в Холодногорском районе задержали троих мужчин

13 августа 2018 г. 12:04
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20 июня на переулке Валковском в Харькове произошло разбойное нападение.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, трое мужчин в балаклавах ворвались в частное домовладение и под угрозой применения оружия завладели деньгами и золотыми изделиями потерпевшей.

В совершении разбойного нападения харьковские правоохранители разоблачили троих мужчин - 27, 27 и 44-лет, сообщили в отделе коммуникации полиции.

Злоумышленников задержали.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

 

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