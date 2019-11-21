За ремонтом моста на Окружной можно будет следить онлайн. Когда дорожники планируют открыть движение?

Темпы ремонта моста на Окружной, который обрушился еще в конце августа, харьковчан и жителей области, вынужденных до сих пор объезжать привычный маршрут, теряя время и горючее, уже просто раздражают. К тому же, местные жители говорят, обычно работы здесь идут, как говорится, “ни шатко, ни валко”. Пару человек вроде бы что-то делают, но процесс не движется с места.

Поэтому сегодня в проблему пришлось вмешаться губернатору лично. Первое, что он требовал выяснить - конкретные сроки завершения работ. И представители облавтодора таки ответили - им нужен еще месяц, в противном случае, говорят, готовы попрощатся с должностями.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Нам необхідно прискорити. Коли? Яка дата? - Дата розрахункова - 22 грудня. У нас попередньо, було 28-29. Ми кожен день, Ігор Миколаєвич знає, які баталії були - Раніше ми можемо 22 грудня? Раніше ми можемо виконати цю роботу, щоб не порушувати технологію?

На сегодняшний день выполнено около половины от необходимого объема работ. Со следующей недели планируют приступить к монтажу плиты. Она уже изготовлена ​​и проверена инспекцией, рассказывает директор фирмы, которая выполняет работы. Только вот ускорить работу нельзя, говорят строители.

Игорь Москаленко, директор "Мостстройком"

Коли кажуть за те, що відкрити рух і завершити роботу, то я взагалі даю поправку. Зараз, якщо буде мороз, то бетон по нормам набирає проектне навантаження за 28 діб, но з премінєнієм пресадок морозостійких. Це за 10 діб набирає 70 відсотків

Впрочем, чтобы убедится в том, что работы действительно ведутся и дорожники работают так, как и уверяют - в 2 смены, а это 80 человек, как сегодня, - на мосту установят камеры видеонаблюдения. И сделать это должны, подчеркнул губернатор, - за двое суток.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Я буду це контролювати особисто. Більш того, я наказую вам, щоб ми встановили тут відеокамеру відеоспостереження. Я хочу, щоб люди бачили, что дійсно тут не 20 осіб, а дійсно тут 2 зміни, щоб цілодобово ми спостерігали і я, і люди просто

Дорожники же говорят, в график работ укладываются. Объект планують сдать вовремя, как и обещали, рассказывает начальник службы автомобильных дорог Харьковской области.

Евгений Зражевец, нач.службы автомобильных дорог в Харьковской области

Десь 60 відсотків робіт виконано и сегодня ми відзвітували за роботу, яку зробили. Зараз нам зрозуміло, що треба все завершити до 22 грудня. 22 грудня шляхопровід повинен бути в експлуатації

На финальной стадии дорожники проведут испытания путепровода, чтобы убедится в том, что он действительно готов пропускать большое количество автомобилей. А уже в следующем году обещают приступить к его капитальному ремонту.