За счет денег Мирового банка переложат 17 км тепловых сетей

17 км тепловых сетей планируют переложить в городе в этом году.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на «Харьковские тепловые сети».

По их данным, замена старых труб будет производиться на улмцах Динамовской, Киргизской и Зерновой, проспектах Тракторостроителей и Героев Сталинграда, а также пер. Белостоцком. Работы будут выполнены за счет средств Мирового банка.

По словам вице-мэра Игоря Терехова, поставки труб уже начались. Ожидается еженедельное поступление труб разных диаметров - от 400-го до 800-го.

Кроме того, к зиме уже подготовлено 89% жилого фонда. Коммунальные службы выполняют профилактические и ремонтные работы на внутридомовых сетях. Подготовка объектов социальной сферы и объектов инфраструктуры идет по графику.