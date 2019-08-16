 

За счет денег Мирового банка переложат 17 км тепловых сетей

16 августа 2019 г. 17:04
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17 км тепловых сетей планируют переложить в городе в этом году.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на «Харьковские тепловые сети».

По их данным, замена старых труб будет производиться на улмцах Динамовской, Киргизской и Зерновой, проспектах Тракторостроителей и Героев Сталинграда, а также пер. Белостоцком. Работы будут выполнены за счет средств Мирового банка.

По словам вице-мэра Игоря Терехова,  поставки труб уже начались. Ожидается еженедельное поступление труб разных диаметров - от 400-го до 800-го.

Кроме того, к зиме уже подготовлено 89% жилого фонда. Коммунальные службы выполняют профилактические и ремонтные работы на внутридомовых сетях. Подготовка объектов социальной сферы и объектов инфраструктуры идет по графику. 

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